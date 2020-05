Diabète : 31 médicaments potentiellement cancérigènes retirés du marché

Photo : YONHAP News

Suite à la découverte de substances suspectées comme étant cancérigènes, plus de 30 médicaments contre le diabète ont été suspendus en Corée du Sud.L'Administration sud-coréenne des aliments et des médicaments (MFDS) a examiné tous les produits à base de metformine, que ce soit en tant qu’ingrédient ou cachet. Sur les 288 médicaments analysés, 31 contenaient de la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), une substance classée comme cancérigène lorsqu’elle dépasse la limite imposée. Elle a donc arrêté leur fabrication et leur vente et a interdit leur prescription.Les autorités se veulent cependant rassurantes. Selon elles, le risque que présentent ces antidiabétiques sur le corps humain est infime. Selon leurs études, seul 0,21 personne sur 100 000 peut développer un cancer à cause de ces médicaments. Le Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (CIH) estime que, lorsque le chiffre s’élève à 1 sur 100 000, il s’agit d’un niveau négligeable.Le MFDS a donc conseillé aux personnes diabétiques de ne pas arrêter de prendre ces produits pharmaceutiques de manière arbitraire sans consulter de médecin ou de pharmacien.