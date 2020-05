Les mariages internationaux des hommes sud-coréens en hausse pour la 4e année de suite

Photo : YONHAP News

Alors que le pays du Matin clair constate une baisse continue du nombre de mariages, de plus en plus d’hommes sud-coréens se marient à des conjointes étrangères.A en croire le rapport de l’Institut national de recherche sur l'assurance (Kiri), le nombre d’unions matrimoniales entre sud-Coréens s’est établi à 215 516 l’année dernière, soit une chute de 24 % par rapport à 2015. En revanche, le nombre de maris qui ont épousé une étrangère a progressé pour la quatrième année consécutive, pour atteindre 17 687. Autrement dit, 7,58 % des hommes mariés se sont unis avec des femmes d’origine étrangère, contre 4,95 % en 2015. Leur épouse vient le plus souvent du Vietnam et de la Thaïlande.D’après le compte-rendu du Kiri, la hausse des mariages mixtes chez les hommes s’explique notamment par le fait que les générations en âge de se marier disposent d'un sex-ratio déséquilibré. En effet, le rapport des sexes est au-dessus de 105 hommes pour 100 femmes chez les moins de 36 ans, et montent à 110 pour les jeunes de 21 à 31 ans.