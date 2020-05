Séoul veut simplifier les démarches pour les échanges et la coopération avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé, aujourd’hui, avoir élaboré une révision d’une loi vieille de 30 ans sur les échanges et la coopération avec la Corée du Nord.Les enjeux sont importants. Il s’agit de simplifier les procédures nécessaires pour contacter des habitants nord-coréens, mais seulement dans le cadre d’échanges et de coopération, et d’autoriser les collectivités locales à mener, elles aussi, leurs propres projets en la matière.Concrètement, si la nouvelle législation est entérinée par l’Assemblée nationale, les sud-Coréens souhaitant contacter leurs voisins du Nord n’auront qu’à le déclarer au ministère de la Réunification, et ce avant ou après les faits.A l’heure actuelle, celui-ci peut rejeter une telle déclaration, si les contacts sont jugés à risque notamment pour la sécurité nationale, le maintien de l’ordre ou encore le bien-être public. Et la déclaration ultérieure n’est possible que pour des raisons inévitables encadrées par un décret présidentiel.La loi en vigueur permet seulement à des personnes morales et à des organisations de mener des projets de coopération intercoréenne. Le texte révisé y ajoute les collectivités locales.Le gouvernement organisera, dès demain, une audition publique en ligne afin de recueillir l’opinion des sud-Coréens, puis entamera des procédures législatives avant de soumettre une révision du texte au Parlement.