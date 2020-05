COVID-19 : les autorités sanitaires préparent la phase 2 de la rentrée scolaire

Photo : YONHAP News

19 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en 24 heures : 16 d’origine locale et trois autres importés. Séoul et sa région en compte 70 %. Le bilan total fait désormais état de 11 225 personnes contaminées. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Dans ce contexte où le coronavirus court toujours, certains lycéens, collégiens et écoliers reprendront tout de même les chemins de l’école demain. Il s’agit de la deuxième étape du « déconfinement scolaire ». Mais les parents sont inquiets.Les écoles comme les autorités sanitaires se préparent du mieux que possible. Pour cela, la cellule de crise gouvernementale dédiée à la prévention de l’épidémie s’est de nouveau réunie aujourd’hui. L’enjeu est de couper les chaînes de transmission. Il est donc nécessaire de respecter strictement les gestes barrières : le port de masque, le lavage des mains et la distanciation physique.A Séoul, le rectorat de l’académie a annoncé des mesures supplémentaires à celles mises en place lors de la première phase de la rentrée, mercredi dernier. Elles permettront notamment au directeur d’une école de suspendre la reprise des classes en concertation avec le rectorat, si un cas de contamination est signalé dans son établissement voire dans un quartier adjacent.Par ailleurs, les autorités sanitaires planchent sur des mesures à prendre pour quelque 390 000 étrangers en situation irrégulière qui ont des difficultés à se faire dépister.