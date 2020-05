Séoul achemine 50 000 tonnes de riz à 4 pays dans le besoin

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a envoyé 50 000 tonnes de riz à quatre pays du Moyen-Orient et d’Afrique via le Programme alimentaire mondial (PAM). Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, le Yémen, l’Ethiopie, le Kenya et l’Ouganda vont recevoir respectivement 19 000 tonnes, 16 000 tonnes, 10 000 tonnes et 5 000 tonnes de céréales.La Corée du Sud apporte chaque année, et depuis 2018, la même quantité de riz aux pays défavorisés, en conformité avec la Convention relative à l'aide alimentaire (CAA). Elle est le seul pays au monde à être passé du statut de bénéficiaire du soutien étranger à celui de donateur.Le riz fourni cette année a été récolté en 2018 et conservé par les autorités publiques. Le dernier envoi a été effectué, aujourd’hui, par voie maritime.Un officiel responsable de cette initiative a souhaité que cette assistance profite aux classes démunies, et plus particulièrement aux enfants. Par ailleurs, l’offre de cet aliment de base des sud-Coréens reste stable, avec 1,75 million de tonnes en stock fin avril dans le public et le privé confondus. L'exécutif prévoit ainsi d'élargir les aides envers les personnes nécessiteuses dans le pays.