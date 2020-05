Moon Jae-in se veut rassurant quant à la reprise des classes de demain

Photo : YONHAP News

En cette veille de deuxième phase de la rentrée scolaire, le président de la République veut rassurer les parents d’élèves.Lors du conseil des ministres hebdomadaire réuni aujourd’hui à la Cheongwadae, Moon Jae-in a affirmé comprendre leur dilemme et s’est engagé à faire en sorte que son gouvernement pare à toute éventualité pour la sécurité sanitaire de leurs enfants à l’école.Pour le locataire de la Maison bleue, le retour en classe des élèves devrait être la pierre de touche pour mesurer la réussite ou non de l’application des règles de distanciation dans la vie quotidienne. Il s’est alors montré confiant sur les chances d’un retour à la vie normale, grâce aux capacités de prévention du pays contre la pandémie et à ses expériences.Moon a aussi promis de renforcer les contrôles des établissements à haut risque de contamination. Il en a profité pour exprimer son contentement à l’égard du fait que les aides d’urgence versées à tous les sud-Coréens semblent réconforter la population.