Photo : YONHAP News

C’est un premier verdict sévère qui a été rendu, suite à l’entrée en vigueur de la loi révisée sur la prévention des maladies infectieuses, dans le sillage de l’épidémie du coronavirus. Un tribunal sud-coréen a imposé une peine de prison ferme à un contrevenant qui était obligé de rester confiné.Il s’agit d’un homme de 27 ans répondant au nom de Kim. Il a été inculpé par le Parquet et placé en détention provisoire le mois dernier, pour être sorti d’abord de son domicile d’Uijeongbu, puis d’un centre d’hébergement à Yangju, deux villes situées dans la province de Gyeonggi. Des sorties bien entendu sans autorisation et avant la fin de la quatorzaine.Le tribunal de première instance d’Uijeongbu l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement. Le Parquet avait, quant à lui, requis un an de prison.