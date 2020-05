Photo : YONHAP News

Si la matinée a été agréable avec du soleil et des températures variant autour des 15 degrés, un matelas nuageux vient couvrir la majeure partie du pays dans l’après-midi avec des pluies attendues en début de soirée. Seul la pointe sud-ouest et un quart sud-est seront épargnés.Le thermomètre reste de saison avec des maximales qui montent jusqu’à 22°C à Jeju, 23°C à Séoul et à Busan, 25°C à Daejeon, et enfin 28°C à Daegu.Pour demain, les prévisions de Météo-Corée annoncent le retour du soleil partout sur le territoire dans l’après-midi, après quelques précipitations dans l’ouest et le centre. Les températures tourneront autour de 25°C.