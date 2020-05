Photo : YONHAP News

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche. Le Kospi repasse la barre des 2 000 points, un seuil qu'il n'avait plus atteint depuis près de 12 semaines (le 6 mars). L’indice de référence de la Bourse de Séoul gagne 1,76 %, soit pas moins de 35,18 points, pour atteindre 2 029,78 points.Le Kosdaq confirme sa bonne santé en se stabilisant au-dessus des 700 points. L’indice des valeurs technologiques grimpe de 1,28 %, soit 9,22 points et termine à 729,11 points.Du côté des devises, le won sud-coréen se réveille et reprend de la valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 348,53 wons (-5,16 wons) et le dollar américain 1 234,30 wons (-9,90 wons).