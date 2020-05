COVID-19 : la 2e phase de la rentrée scolaire débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La reprise progressive des cours se poursuit. Ce mercredi, sa phase 2 débute dans toute la Corée du Sud. Près de 2,4 millions de lycéens, collégiens, écoliers de primaire et enfants en maternelle reprennent le chemin de l’école, pour la première fois en 87 jours.Pas moins de 450 000 lycéens de terminale ont fait de même il y a une semaine. Si en principe, ceux-ci vont à l’école tous les jours, puisqu’ils doivent préparer l’examen d’entrée à l’université, les règles pour les autres élèves sont plus souples.Les cours ont lieu à mi-temps, en demi-groupe, en alternance le matin ou l'après-midi, une semaine sur deux, et les cours à distance ou en face à face selon les niveaux. Les classes sont limitées à un maximum de 30 élèves et les chaises espacées. Un protocole sanitaire strict est aussi mis en place.Le ministère de l’Education recommande également aux établissements de repousser la date de réouverture en cas d’identification d’un cas de COVID-19 chez un élève ou un enseignant, ou encore dans une situation à haut risque d’infection. C’est d’ailleurs déjà le cas pour certaines écoles de Séoul, Bucheon et dans la province de Gyeongsang du Nord.