Séoul lance avec 10 autres pays un groupe de coopération contre la haine suscitée par le COVID-19

Photo : YONHAP News

Un groupe de pays amis pour la solidarité et l'inclusion avec l'éducation à la citoyenneté mondiale (GCED) a été lancé à l’initiative de la Corée du Sud. Il s’agit d’un groupe de coopération à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) qui a pour objectif d’endiguer la discrimination et la haine suscitées par l’épidémie du COVID-19.Le ministère des Affaires étrangères a organisé, hier, une vidéoconférence afin de s’entretenir sur la défense des droits de l’Homme, sur fond de crise sanitaire, et de promouvoir la coopération internationale en ce sens.La réunion à distance s’est déroulée en présence de quelque 110 personnalités y compris Kang Kyung-wha, cheffe de la diplomatie sud-coréenne, et Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco.Les premiers pays membres sont l'Arménie, l'Autriche, le Bangladesh, la Colombie, l'Italie, la Jordanie, le Kenya, les Philippines, la Serbie et le Sénégal.La Corée du Sud, qui en est à l’initiative et qui en a la présidence, a mis en place cette nouvelle union en vue de conduire des discussions entre pays, alors qu’elle s’impose dans le monde comme un exemple pour faire face à la pandémie.Les 11 nations ont adopté un communiqué conjoint visant à élever d’un cran leur solidarité dans l’ère post-coronavirus, en s’opposant à l’aversion et à la stigmatisation et en promouvant l’éducation à la citoyenneté.