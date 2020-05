Les entreprises reprennent leur souffle grâce à l’aide « coronavirus »

Photo : YONHAP News

Le versement de l’aide « coronavirus » du gouvernement a encouragé les citoyens à ouvrir leur porte-monnaie, de quoi rassurer les entreprises sud-coréennes. D’après les données de la Banque de Corée (BOK), l'indice de confiance des entrepreneurs (BSI) pour tous les secteurs a pris deux points ce mois-ci en glissement mensuel pour atteindre 53.Cet indicateur a chuté pendant quatre mois consécutifs depuis décembre 2019 et a atteint un niveau similaire à celui qui a suivi la crise financière mondiale de 2008.Pour le mois de juin, les perspectives, qui tablaient initialement sur un BSI de 50, ont été revues à la hausse pour s'élever à 53, un niveau identique au mois de mai.Par domaine, l’industrie manufacturière a affiché un recul de trois points en tombant à son niveau le plus bas (49) depuis février 2009. Les sociétés exportatrices souffrent du blocage des canaux logistiques sur fond de pandémie et les autres fournisseurs ont également du mal à approvisionner leurs produits.Par contre, l’indice pour les secteurs non manufacturiers a progressé de six points pour s’établir à 56, soit la hausse la plus importante depuis avril 2015. Une embellie attribuable à la consommation dopée par le soutien gouvernemental.