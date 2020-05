Photo : YONHAP News

Sur fond de polémique sur le Conseil pour la justice et la mémoire, une organisation qui défend les ex-femmes de réconfort, et son ancienne patronne, une ex-wianbu sud-coréenne s’est éteinte hier. C’est ce qu’a annoncé cette ONG.L’identité de la victime disparue n’est pas connue, selon le souhait de sa famille. Ce que l’on sait, c’est qu’elle a rendu son dernier souffle à la Maison du partage. Ce centre d’hébergement des anciennes esclaves sexuelles de l’armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale est situé à environ 40 km au sud-est de Séoul et géré par l’ordre bouddhique Jogye.Avec son décès, la troisième wianbu depuis le début de cette année, il ne reste désormais plus que 17 survivantes.