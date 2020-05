COVID-19 : Séoul et le CDC Afrique échangent sur la stratégie de lutte en visioconférence

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies de l'Union africaine ont organisé, hier, une visioconférence. L’occasion pour le gouvernement de Séoul de présenter ses principales stratégies de lutte contre la pandémie du COVID-19.Les représentants du CDC Afrique ont annoncé qu’un déconfinement progressif était actuellement envisagé dans plusieurs capitales du continent. Du coup, ils ont voulu partager l’expérience du pays du Matin clair, qui est parvenu à maîtriser la situation après avoir enregistré une flambée des contaminations, sans pour autant imposer un confinement obligatoire.Séoul a alors affirmé que son approche combinait principalement le traçage à l’aide de technologies de l’information de pointe et la participation spontanée de la population à la campagne de distanciation sociale.C’est la première fois que le gouvernement sud-coréen transfère, en visioconférence, son expérience à une organisation internationale africaine.Le ministère des Affaires étrangères a également tenu une réunion virtuelle avec ses ambassadeurs ou consuls basés dans sept pays d’Afrique, dont le Gabon et le Mozambique. Objectif : faire le point sur la situation liée à l’épidémie dans ces Etats et les mesures de protection des ressortissants sud-coréens.