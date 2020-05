Décroissance démographique pour le 5e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le déclin démographique dit naturel se poursuit pour le cinquième mois et le deuxième trimestre de suite. C’est du jamais vu.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), au mois de mars, la Corée du Sud a enregistré 24 378 naissances et 25 879 décès. Une décroissance qui s’explique par la réduction du nombre de nouveau-nés. Pour être plus précis, le nombre de naissances a régressé de 10,1 % sur un an.Quant au taux de fécondité, il reste toujours très faible avec 0,9 enfant par femme entre janvier et mars derniers. Les chiffres n’ont jamais été inférieurs à 1 lors d’un premier trimestre pendant lequel, traditionnellement, un plus grand nombre de bébés naissent.En ce qui concerne le nombre de morts, il a progressé de 3,6 % en glissement annuel. Cette augmentation ne semble pas liée à l’épidémie du coronavirus.