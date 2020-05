OCDE : Séoul recule au 10e rang en termes de PIB nominal

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a occupé, en 2019, la 10e place parmi les 38 pays développés et émergents en matière de produit intérieur brut (PIB) nominal, soit un recul de deux crans en un an. A en croire l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), elle a enregistré 1 642 milliards de dollars et a ainsi été reléguée derrière le Canada et la Russie.Séoul n’a jamais reculé dans le classement depuis 2008, lors de la crise financière mondiale. Après être tombé au 14e rang, le pays est progressivement remonté pour atteindre la 8e position en 2018.Cette déconvenue est principalement due à son taux de croissance nominale qui est, avec 1,4 %, le troisième le plus bas parmi 47 pays analysés par l’OCDE.Le PIB nominal des deux premières économies mondiales, les Etats-Unis et la Chine, était respectivement de 21 428 milliards de dollars et 14 343 milliards de dollars.Concernant le PIB nominal par habitant, le pays du Matin clair s’est classé 22e sur 35 pays recensés avec 31 682 dollars. Une performance moins élevée que l’année précédente, mais Séoul a conservé la même place car le chiffre des principaux pays développés comme l’Italie, la France et le Royaume-Uni a régressé.