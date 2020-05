Le Parti du Futur Unifié absorbera sa formation satellitaire

Photo : YONHAP News

Le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition, va fusionner d’ici le 29 mai avec sa formation satellitaire, le Parti Futur Corée (PFC),Les députés et les nouveaux élus du PFC ont pris cette décision, hier, lors d’une réunion tenue à l’Assemblée nationale. Ils ont affiché leur ferme volonté de mettre un terme aux conventions désuètes entre les deux partis et de se diriger vers un changement qui pourrait convaincre la population.Les législatifs ont d’ailleurs appelé le Minjoo, le camp présidentiel, à abolir le système de nouveau scrutin mixte, dit de « quasi-proportionnelle », mis en place fin 2019, et à le réaménager dès l’ouverture de la 21e législature au Parlement.Ainsi, les partis satellitaires qui ont vu le jour dans le but de préparer les législatives d’avril dernier devraient tous disparaître.