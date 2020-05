Photo : YONHAP News

Séoul a accepté la demande de la Commission économique et sociale pour l’Asie-Pacifique (CESAP), une organisation régionale des Nations unies, de financer un des projets qu’elle mènera pour les habitants nord-coréens. Il s’agit de leur apprendre à utiliser les statistiques internationales dans le cadre du renforcement des compétences en développement durable.Conformément à cette décision, le gouvernement sud-coréen débloquera 4,9 millions de dollars sur les six années à venir, dont 720 000 dollars en 2020.Le ministère de la Réunification a affirmé que ce projet permettrait au royaume ermite de mieux rejoindre la communauté internationale et de créer à terme un marché unique intercoréen.