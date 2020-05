COVID-19 : 40 nouveaux cas avérés dont 90 % dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, un total de 40 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés. Il s’agit du plus grand nombre de patients quotidiens depuis 49 jours.Plus de la moitié de ces cas supplémentaires sont liés à un employé d’un centre logistique à Bucheon, dans la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale. Son infection a été confirmée samedi dernier et pendant les trois jours suivants, il a contaminé 13 de ses collègues et proches. Aujourd’hui encore, dix autres malades en lien avec eux ont été signalés.Les autorités sanitaires effectuent des tests de dépistage sur quelque 3 600 personnes susceptibles d’être entrées en contact avec ce salarié.La propagation du nouveau coronavirus dans cet endroit est attribuable à l’accroissement du travail dans cette filière, suite à l’explosion des commandes en ligne à cause de l’épidémie. Dans la plateforme logistique incriminée, au moins 1 300 personnes travaillent par jour.Heureusement, la contagion par voie de colis délivrés à domicile n’est rapportée nulle part dans le monde.Face à cette sitiuation, la mairie de Bucheon est revenue aux mesures de distanciation sociale, et non celles plus allégées lancées début mai. Par conséquent, elle a repoussé à une date ultérieure la rentrée scolaire, à l’exception des lycéens en classe de terminale qui ont repris mercredi dernier.