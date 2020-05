Pékin semble chercher le soutien de Séoul sur sa loi sur la sécurité à Hong Kong

Photo : YONHAP News

La Chine veut imposer une loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong. Une législation qui a suscité une vive réaction de la part du président américain, Donald Trump.Dans ce contexte, on a appris que Pékin avait échangé sur cette loi avec le gouvernement sud-coréen, par voie diplomatique. C’est ce qu’a annoncé, hier, un responsable de l'ambassade de Chine à Séoul lors d’un entretien téléphonique avec l’agence sud-coréenne Yonhap News.Interrogé sur la question de savoir si l'empire du Milieu a demandé à l'administration de Moon Jae-in de prendre parti pour lui, le responsable a répondu « avoir discuté et partagé sur les sujets concernés ».Pourtant, beaucoup estiment que lors de cette discussion, le côté chinois se serait défendu de sauvegarder la sécurité dans l’ancienne colonie britannique, et ce pour demander la compréhension et le soutien du pays du Matin clair.Lors d’une interview accordée ce dimanche à la chaîne de télévision d’Etat chinoise CCTV, l'ambassadeur chinois à Séoul Xing Haiming s’est montré confiant quant à l’appui de la Corée du Sud.