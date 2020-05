Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, toute la Corée du Sud peut profiter d’un grand ciel bleu ensoleillé. Les températures sont plus qu’agréables, avec 21°C à Jeju, 24°C à Séoul et à Busan, 25°C à Daejeon, et enfin 28°C à Daegu.Météo-Corée annonce cependant quelques nuages pour demain et des précipitations sont possibles dans le sud-ouest du territoire. Le thermomètre, quant à lui, ne bougera pas.