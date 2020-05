Photo : YONHAP News

La place financière de Séoul a clos sur des résultats mitigés. Le Kospi a respiré le chaud et le froid toute la journée pour terminer sur une très légère augmentation. L’indice de référence de la Bourse gagne 0,07 %, soit 1,42 point, pour atteindre 2 031,20 points. Le Kosdaq a, pour sa part, fini la séance en recul avec une baisse de 0,62 %, soit 4,52 points. L’indice des valeurs technologiques clôt à 724,59 points.Du côté des changes monétaires, le won sud-coréen perd de sa valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 352,35 wons (+3,82 wons) et le dollar américain 1 234,40 wons (+0,10 won).