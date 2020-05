COVID-19 : 500 milliards de wons pour soutenir la filière des pièces détachées automobiles

Photo : YONHAP News

La cinquième réunion du QG central de l’économie d’urgence s’est tenue ce matin. Le vice-Premier ministre à l’économie, qui l’a présidée, a annoncé qu’un plan de soutien supplémentaire aux filières fortement éprouvées par l’épidémie du nouveau coronavirus s’inviterait dans les discussions du jour.Avant même la présentation des mesures détaillées en ce sens, Hong Nam-ki a dévoilé que le gouvernement apporterait quelque 500 milliards de wons, environ 366 millions d’euros, d’aides au secteur des pièces détachées automobiles. Cette enveloppe sera créée en coopération avec les collectivités locales et les constructeurs de véhicules finis.Les PME et les entreprises de taille intermédiaire, qui fournissent leurs produits aux grands groupes, pourront en bénéficier, si elles rencontrent des difficultés pour emprunter de l’argent aux institutions bancaires, notamment en raison de leur faible solvabilité en dépit de leurs capacités technologiques.Hong s’est aussi engagé à anticiper les achats de voitures de fonction dans le secteur public, à savoir plus de 9 500 unités, soit 90 % de l’ensemble prévu, et ce d’ici la fin du troisième trimestre. Et d’ajouter que le nombre de camions électriques bénéficiaires des aides de l’Etat allait aussi doubler, passant de 5 500 à 11 000 véhicules.Par ailleurs, afin d’aider l’industrie de la construction navale, le gouvernement commandera cette année pas moins de 30 vaisseaux pour la police maritime. Pour la filière du textile et des vêtements, il compte aussi exécuter dans le courant du premier semestre plus de 90 % du budget consacré à l’achat des uniformes de policiers et de pompiers.Les organisateurs de différentes expositions et le monde sportif seront eux aussi concernés par cette perfusion de l’Etat.