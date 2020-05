Reprise des cours : 2,7 % des établissements ont refermé leurs portes hier

Photo : YONHAP News

La deuxième phase de la rentrée scolaire a débuté hier. Un total de 20 902 établissements, des maternelles aux lycées, devaient rouvrir leurs portes à travers le pays.Pourtant, 561 d’entre eux, soit 2,7 % de l’ensemble, n’ont pu le faire par crainte de propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus. Ces chiffres ont été établis en début d’après-midi, hier. A titre de comparaison, lorsque le 20 mai, les lycéens en classe de terminale ont repris le chemin des classes, seulement 76 écoles ont à nouveau été fermées.Sans surprise, ce mercredi, la ville de Bucheon comptait le plus grand nombre d’établissements ne pouvant pas accueilir les élèves, avec 251. Pour rappel, dans cette ville, un employé d’un centre logistique et une maîtresse d’école primaire ont été diagnostiqués positifs.Les prochaines dates de la reprise des cours des écoles refermées seront décidées en fonction des résultats des enquêtes épidémiologiques.A ce propos, le ministère de l’Education a donné de nouvelles directives. Les décisions de fermeture des établissements jugés à risque seront désormais prises au cas par cas, en concertation avec le ministère, le rectorat de l’académie concernée et les autorités sanitaires.Le ministère a également communiqué une nouvelle version du protocole sanitaire, qui porte notamment sur l’utilisation des climatiseurs dans les salles de classes. Elle préconise désormais de fermer les fenêtres et les portes pendant la climatisation et d’aérer souvent. Jusqu’à présent, il était recommandé de les laisser ouvertes d’un tiers pour éviter la transmission de la maladie par gouttelettes.