La BOK abaisse son taux directeur à un niveau historique

Photo : YONHAP News

Alors que l’impact du COVID-19 sur l’économie se fait chaque jour, un peu plus sérieusement sentir, la Banque de Corée (BOK) a décidé d’abaisser, aujourd’hui, son taux d’intérêt directeur de 0,25 point à 0,5 %, soit son plus bas niveau historique. Cette décision est intervenue deux mois après que la BOK ait procédé à une baisse importante, de 1,25 % à 0,75 %, passant, pour la première fois, à un taux de référence inférieur à 1 %.La banque centrale sud-coréenne a également revu considérablement à la baisse ses prévisions de croissance économique du pays pour cette année, de 2,1 % à -0,2 %. C’est la première fois depuis le mois de juillet 2009, juste après la crise financière, qu’elle avance un taux de croissance négatif. Il était alors de -1,6 %.En effet, les exportations ont chuté de 24 % en avril dernier et la balance commerciale a accusé un déficit en 99 mois, du jamais vu. D’autres indicateurs clés, tels que la consommation ou les investissements, n’arrivent toujours pas, eux non plus, à décoller.