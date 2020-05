Séoul fournira plus de 3 millions de dollars pour les réfugiés et les déplacés vénézuéliens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé, aujourd’hui, un plan d’aide humanitaire de 3 millions de dollars en faveur des réfugiés et déplacés vénézuéliens. Une déclaration faite lors d’une visioconférence des pays donateurs, organisée hier, pour aider les pays dans le besoin à surmonter leurs difficultés, aggravées par la recrudescence du COVID-19.Les représentants d’une quarantaine d’États, dont le chef de la diplomatie espagnole, qui a présidé la réunion, ainsi que ceux des organisations internationales et des ONGs concernées, y ont participé.En effet, d’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, parmi les nations accueillant des transfuges vénézuéliens, le Pérou comptait, mardi, plus de 120 000 patients infectés par le nouveau coronavirus, l’Equateur 37 000 et la Colombie 20 000.Pour rappel, Séoul a fourni, en 2018, une aide humanitaire de 300 000 dollars au Venezuela et à ses pays voisins dont la Colombie et de 3,5 millions de dollars en 2019.