Le duo Bong Joon-ho et Song Kang-ho au 1er festival en ligne « We Are One »

Photo : YONHAP News

Une conversation entre le réalisateur sud-coréen oscarisé Bong Joon-ho et son acteur fétiche Song Kang-ho intégrera la programmation du premier festival mondial du film en ligne « We Are One ». Une manifestation qui sera organisée avec la participation de 20 festivals renommés, comme ceux de Cannes et de Venise, ainsi que de la plateforme américaine de vidéo en ligne, YouTube.C’est à l’initiative de l'entreprise internationale spécialisée dans les médias Tribeca Enterprises et dans le sillage des annulations ou des reports liés à la pandémie du COVID-19, que cet événement inédit aura lieu. L'idée est de collecter des dons volontaires et de les reverser à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre la maladie.Un total de 35 pays y participeront. 31 longs-métrages, 72 courts-métrages et 15 entretiens et conversations archivés, entre autres, sont au programme. Ils seront gratuitement diffusés sur YouTube du 29 mai au 7 juin.