Photo : YONHAP News

Après une matinée mi-figue mi-raisin, avec de la pluie dans le nord, des nuages dans le centre et du soleil dans le sud, l’après-midi est bien plus agréable avec un temps ensoleillé sur tout le pays malgré une couverture nuageuse sur une grosse moitié nord.Le temps mitigé du matin provoque une légère baisse du thermomètre. Les maximales n’atteignent que 22°C à Séoul, 25°C à Daejeon, 26°C sur l’île de Jeju et à Busan, et enfin 29°C à Daegu.Le ciel sera bleu sur la Corée du Sud toute la journée de demain, d’après les prévisions de Météo-Corée. Le mercure remontera puisque 27°C sont attendus dans la capitale.