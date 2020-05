Photo : YONHAP News

Que ce soit le Kospi, le Kosdaq ou le won sud-coréen, rien ne va plus sur les places financière et monétaire. L’indice de référence de la Bourse de Séoul recule de 0,13 %, soit 2,66 points, et clôt la séance à 2 028,54 points. L’indice des valeurs technologiques dégringole, avec une chute de 2,19 %, soit 15,84 points, et termine à 708,75 points.Du côté des devises, le won ne relève toujours pas la tête. À la fermeture des transactions, l’euro s’échange contre 1 366,41 wons (+14,06 wons) et le dollar américain contre 1 239,60 wons (+5,20 wons).