Washington inculpe 28 nord-Coréens pour un blanchiment d’argent d’une envergure exceptionnelle

Le département américain de la Justice a inculpé 28 nord-Coréens et cinq Chinois pour leur implication dans un blanchiment d’argent équivalent à 2,5 milliards de dollars. C’est ce qu’ont rapporté le New York Times et le Washington Post dans leur édition du 28 mai. Selon les deux journaux, ces 33 individus ont créé environ 250 sociétés-écrans partout dans le monde pour réaliser cette opération frauduleuse.D’après le département de la Justice, cette caisse noire, une fois blanchie, a été transférée sur le compte de la Banque du commerce extérieur (FTB) de Corée du Nord, qui est le plus grand établissement bancaire de devises étrangères du pays communiste. Elle aurait alimenté le programme de développement des armes de destruction massive.A en croire la presse américaine, il s’agit du plus grand cas de violation des sanctions imposées à l’encontre du régime nord-coréen qui n’ait jamais été enregistré par les Etats-Unis. Parmi les inculpés se trouvent deux anciens gouverneurs et deux ex-numéro deux du FTB, à savoir respectivement Ko Chol-man et Kim Song-ui, ainsi que Han Ung et Ri Jong-nam. S’y ajoute Han Ki-song, qui a géré une agence occulte du FTB en Thaïlande, et qui appartient au Bureau général de reconnaissance, le service de renseignement nord-coréen.Selon le Washington Post, cette inculpation démontre bien le rôle que la Chine a joué dans ces activités illicites. En effet, l’acte d’accusation indique que les agences du FTB sont toujours opérationnelles à Pékin et à Shenyang, alors que les membres de l’Onu sont censés les faire fermer.Le chef du Parquet fédéral par intérim, Michael R. Sherwin, se félicite de cette enquête judiciaire. Selon lui, elle prouve que les Etats-Unis déploient pleinement les efforts pour empêcher Pyongyang de tirer profit du système financier international dans le but de renforcer son programme illégal d’armes de destruction massive.