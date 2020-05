THAAD : affrontement entre policiers et riverains à l’arrivée de matériel dans la base de Seongju

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, au petit matin, une échauffourée a eu lieu à l’entrée de la base de GI’s située à Seongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. C’est là qu’est déployé le bouclier antimissile américain (THAAD).Selon le ministère sud-coréen de la Défense et les forces américaines en Corée du Sud, l’acheminement des équipements par voie terrestre s’est bien terminé ce matin sous contrôle de la police. Cette opération avait pour objectif d’améliorer les conditions de travail des soldats des deux alliés, et de remplacer des équipements vétustes.Hier après-midi, 4 000 policiers sécurisaient la zone entourant la base de Seongju, à environ 300 km au sud-est de Séoul. Ce mouvement a alerté les pourfendeurs de cet équipement militaire. Environ 70 riverains et militants se sont immédiatement mobilisés pour barrer la route d’accès menant au camp. La police a procédé à une dispersion par la force vers 3h 15 dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle est parvenue, en une heure, à déloger tous les manifestants. Un habitant a été blessé au cours de cette opération.Les riverains et les opposants de ces batteries de missiles intercepteurs ont vivement protesté en ce que le gouvernement n’a pas tenu sa promesse de mener ce projet de déploiement en concertation avec les habitants. Ils ont, en conséquence, annoncé leur volonté de relancer plus activement leur mouvement d’opposition.Pour rappel, le ministère de la Défense a eu droit à plusieurs conflits avec les riverains, en 2017 et en 2018. Ceux-ci ont en effet tenté d’empêcher l’entrée des équipements du THAAD et de matériels de travaux dans cette base à