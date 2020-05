Naufrage du Sewol : l’équipe spéciale du Parquet inculpe 9 proches de Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Des zones d’ombre existent toujours dans le naufrage du ferry Sewol, survenu le 16 avril 2014 et qui a fait plus de 300 morts. L’équipe spéciale du Parquet chargée de faire toute la lumière sur cette tragédie a traduit en justice neuf personnalités, qui ont occupé des postes-clé dans le gouvernement de l’époque.Dans cette liste, on retrouve le secrétaire général de l’ancienne présidente, Lee Byung-kee, le ministre de la gestion des ressources humaines, Lee Geun-myeon, et le ministre des Affaires maritimes, Kim Young-suk. Ils sont accusés d’avoir fait obstruction au premier comité spécial d’investigation en charge de cette affaire, créé en 2015.A l’époque, celui-ci a inclus, dans les dossiers à examiner, un vide soupçonneux de sept heures dans les emplois du temps de la chef de l’Etat, Park Geun-hye, le jour du naufrage. La Cheongwadae a contesté cette démarche, et elle a poussé à la démission un certain nombre de personnalités, recommandées par le parti présidentiel.Fin avril, le ministère public a pu confirmer les soupçons pesant sur ces accusés qui ont systématiquement entravé le fonctionnement du comité ad hoc d'investigation. Ils n’ont, par exemple, pas entériné la nomination d’un directeur chargé d’élucider l’affaire, refusé de détacher 17 fonctionnaires de dix ministères nécessaires pour l’enquête, et empêché l’exécution du budget. Cette machination a forcé la dissolution de l'entité.L’ancienne présidente n’a-t-elle pas été mise au courant ou impliquée dans une telle obstruction systématique ? L’équipe spéciale du Parquet n’écarte pas cette possibilité, mais elle a précisé qu’aucune preuve ni document n’avait jusqu’à présent été trouvé pour conforter ce point.