Parlement : fin de la 20e législature

Photo : YONHAP News

Les députés de la 20e législature de l’Assemblée nationale, considérée comme « la pire » de l’Histoire de Corée, achèvent aujourd’hui leur mandat.Les élus sortants, qui ont débuté le 30 mai 2016, ont commencé leurs travaux par l’adoption de la motion de censure de la présidente de l’époque. L’année suivante, l’alternance politique survenue après la destitution de Park Geun-hye n’a fait que creuser le clivage entre le parti au pouvoir et l’opposition. Ainsi, les deux camps n’ont cessé de s’affronter violemment tout au long de ses quatre dernières années.Entre fin 2018 et début 2019, le débat autour de la désignation de trois projets hautement controversés comme étant à traiter dans le cadre du « fast track », un processus accéléré, a dégénéré en confrontation physique dans l’Hémicycle. Ce qui laissa à la classe politique le surnom déshonorant de « Parlement bestial ».Entre septembre et octobre de l’année dernière, suite aux soupçons d’abus de pouvoir pesant sur l’ancien ministre de la Justice, Cho Kuk, les partis ont délaissé l’Assemblée nationale pour descendre dans la rue et incité leurs partisans à participer à de nombreux rassemblements.Enfin, concernant le taux d’adoption des projets ou propositions de loi, la 20e législature a reçu un F. Sont passés au vote seulement 9 139 des 24 141 textes déposés, soit un taux de 37,8 %.