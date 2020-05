COVID-19 : le nombre d’employés en baisse pour le 2e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le marché de l’emploi est frappé de plein fouet par l’épidémie. Selon les statistiques publiées hier par le ministère de l’Emploi et du Travail, le nombre d’employés dans les entreprises embauchant au moins un salarié a atteint en avril dernier 18 224 000 personnes. Il s’agit d’une baisse de 365 000 en un an, soit 2 %, et d’un recul pour le deuxième mois de suite. C’est également la diminution la plus importante qui n’ait jamais été enregistrée depuis l’établissement de ces données en juin 2009.Le choc est le plus dur pour les classes défavorisées. Le nombre de travailleurs a diminué de l’ordre de 7 % ces deux derniers mois pour les emplois intérimaires et journaliers. En ce qui concerne les permanents, il a accusé un très léger recul de 0,9 %. Dans les grandes entreprises de 300 salariés ou plus, le chiffre a augmenté de 14 000 personnes, alors qu’il a baissé de 379 000 dans les firmes embauchant moins de 300 personnes.Selon les secteurs, c’est celui des services qui a été le plus gravement touché. C’est la conséquence directe de « la distanciation sociale ». Le nombre de travailleurs a chuté de 13 % en un mois dans la restauration et l’hôtellerie. Il a reculé de plus de 5 % dans l’éducation, le tourisme et la gestion des installations.En conséquence, le gouvernement a décidé d’apporter une aide d’urgence aux classes les plus démunies de manière continuelle, et de créer des emplois dans le domaine public pour venir en aide aux jeunes qui n’ont pas réussi à percer sur le marché du travail.