Photo : YONHAP News

La saison estivale approche à grand pas et le temps en est la plus belle preuve. Le soleil domine largement le ciel toute la journée, malgré quelques nuages sur l’île de Jeju.Les températures montent encore d’un cran et atteignent même jusqu’à 30 degrés dans le sud. Il fait 24°C sur Jeju et à Busan, 27°C à Séoul, 28°C à Daejeon, et enfin 30°C à Daegu.La météo sera encore exceptionnelle demain sur l’ensemble du territoire, avant l’arrivée, dimanche, d’une épaisse couverture nuageuse, qui ne fera pas pour autant baisser le mercure puisqu’il fera autour de 25 degrés sur tout le territoire.