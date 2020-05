COVID-19 : Avec plus de 50 nouveaux cas, le ministère de l’Éducation limite la rentrée scolaire progressive

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est resté au-dessus de la barre des 50 pour le deuxième jour consécutif, après la découverte d’un nouveau foyer de contamination dans le centre logistique de Coupang, géant de l’e-commerce, situé à Bucheon, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Séoul.Lors de son bilan quotidien, le Centre de contrôle et de préventions des maladies (KCDC) a déclaré avoir identifié 58 cas supplémentaires hier, tous à ou autour de Séoul : 20 dans la capitale, 20 dans la province de Gyeonggi et 18 à Incheon. Et le nombre cumulé des patients liés à Coupang a atteint 96.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de diminuer le nombre d’élèves présents le même jour dans les écoles de la région métropolitaine. Ainsi, seuls deux tiers des lycéens et un tiers des collégiens, des élèves d’écoles primaires et des maternelles pourront se rendre en même temps à l’école.D’autre part, avec l’augmentation de l’offre des masques, les sud-Coréens pourront, à partir de lundi, acheter des masques publics n’importe quel jour de la semaine, dans une limite de trois par personne hebdomadairement. Les enfants âgés de moins de 19 ans pourront, pour leur part, en acheter jusqu’à cinq, car les écoles ont rouvert leur porte.Par ailleurs, afin de promouvoir la distribution de masques privés, le taux de fabrication obligatoire de masques publics sera réduit de 80 % actuellement, à 60 %.