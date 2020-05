Kita : le conflit Washington-Pékin autour de Hong Kong risque d'affecter les exportations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

L’exacerbation des tensions entre les Etats-Unis et la Chine autour de la loi chinoise sur la sécurité nationale concernant Hong Kong pourrait avoir des retombées négatives sur les exportations de la Corée du Sud. C’est du moins ce qu’a prévu un institut de recherche de l’Association coréenne pour le commerce international (Kita), dans un rapport publié aujourd’hui sur ce sujet.Selon ce document, si Hong Kong perd son statut spécial, que Washington lui reconnaît depuis 1992 suite à la proclamation de la loi en question, des droits de douane pouvant atteindre jusqu’à 25 %, identiques à ceux de la Chine, devraient être infligés à cette région autonome de l’empire du Milieu. Dans ce cas, une fuite massive des capitaux étrangers serait à craindre.En ce qui concerne le pays du Matin clair, 114 % des produits exportés, frais logistiques compris, vers ce hub financier sont réexportés vers des pays tiers. Or, 98 % d’entre eux se dirigent vers la Chine.Les entreprises qui exportent certains biens, comme les produits cosmétiques ou les denrées alimentaires, devraient par conséquent subir quelques préjudices. En effet, si, à cause des droits de douane élevés à Hong Kong, ils décident d’exporter directement vers l’empire du Milieu, ils devront suivre des contrôles sanitaires et douaniers plus rigoureux, et des coûts logistiques supplémentaires viendront s’ajouter suite au changement d’itinéraire de leur marchandise.En revanche, la Kita estime que certaines catégories de produits pourraient bien profiter de cette guerre commerciale, notamment sur les exportations vers le marché américain. Il s’agit entre autres des produits pétrochimiques, de l’électroménager, des appareils médicaux, de l’acier ou encore des smartphones et des équipements de télécommunication.