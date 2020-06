DMZ : 133 reliques retrouvées lors des recherches de dépouilles de soldats

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé, hier, avoir exhumé, du 20 avril au 30 mai, 133 reliques de soldats tués lors de la guerre de Corée (1950-1953), aux alentours de « l'arête Arrowhead », un site de bataille dans la zone démilitarisée (DMZ) séparant le Sud et le Nord. 14 839 objets ont également été retrouvés.Ces 133 dépouilles appartiendraient à 67 individus, dont les ossements de quatre ont presque tous été retrouvés. Le 27 avril dernier, une décoration militaire a d'ailleurs été attribuée à la famille du caporal Jeong Young-jin, dont les restes ont été identifiés lors de cette exhumation.Parmi les objets retrouvés dans cette partie située à Cheorwon, dans la province de Gangwon, se trouvaient des gilets pare-balles et des masques à gaz ainsi que des armes à feu, des munitions et des matériels de guerre utilisés lors de la guerre fratricide.Un petit rappel : les autorités militaires sud-coréennes procèdent, depuis l'an dernier, à ces fouilles de restes dans la partie sud dans le cadre des préparatifs nécessaires à l'exhumation intercoréenne, stimulée par l'accord militaire signé le 19 septembre 2018 par Séoul et Pyongyang.Le ministère de la Défense s'est de nouveau engagé à déployer ses efforts pour pousser Pyongyang à participer aux fouilles conjointes ainsi convenues.