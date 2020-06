La communauté coréenne reste sur le qui-vive face à la flambée de violence aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Suite à la disparition de George Floyd, un homme afro-américain décédé lors d’une interpellation par un policier, les manifestations contre le racisme se multiplient dans de nombreuses villes américaines, mais leur violence ne cesse de prendre de l’ampleur.Pour tenter de limiter les débordements, le comté de Los Angeles a instauré un couvre-feu. Même si aucun pillage n’a été enregistré au sein de la communauté coréenne de Los Angeles, appelée « Koreatown », la plupart de ses expatriés, qui gardent un souvenir vif des émeutes de 1992 qui ont causé d’importants dégâts dans leurs commerces, restent très inquiets.On recense, jusqu’à présent, au moins six boutiques tenues par des sud-Coréens qui ont été détruites ou dévalisées à Minneapolis et à Atlanta.Dans ce contexte, 25 villes américaines situées dans 16 Etats ont instauré des couvre-feux et Donald Trump a promis de « stopper la violence collective ».