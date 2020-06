Recul de 23,7 % des exportations sud-coréennes en mai

Photo : YONHAP News

La chute des exportations se poursuit pour la Corée du Sud. Au mois de mai, les ventes à l’étranger de produits « made in Korea » ont affiché une baisse supérieure à 20 % pour le deuxième mois de suite.Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Industrie, les exportations ont diminué de 23,7 % le mois dernier, en glissement annuel, enregistrant 34,86 milliards de dollars.Cette dégringolade s’explique par la baisse des demandes dans le monde, suite à l’épidémie du COVID-19. A cela s’ajoute le nombre de jours ouvrables réduit de 1,5 jour par rapport à la même période l’an dernier.Seul signe positif, les semi-conducteurs et les produits de la bio-santé ont vu leurs ventes progresser respectivement de 7,1 % et de 59,4 %.Avec 34,42 milliards de dollars d’importations, le pays du Matin clair fait état d'un excédent courant de 440 millions de dollars. Le solde de la balance commerciale sud-coréenne, négatif en avril pour la première fois depuis 99 mois, redevient ainsi positif.