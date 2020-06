Le régime de Kim Jong-un utilise YouTube pour sa propagande

Photo : KBS News

La Corée du Nord a opté pour la plus grande plateforme de diffusion et de partage de vidéo afin de promouvoir son régime. C'est une première.Intitulée « le quotidien d’un enfant à Pyongyang », une vidéo postée sur YouTube montre la vie quotidienne d’une jeune fille âgée de sept ans qui habite avec sa famille dans la capitale nord-coréenne. Dans celle-ci, on peut la voir jouer du piano, se laver les mains et étudier.D’autres publications présentent les endroits à visiter et parlent du coût de la vie à Pyongyang. On trouve même une vidéo de mukbang, filmée à l'intérieur d'un marché aux poissons.Séoul estime que ces vidéos ont été réalisées par le régime dans le cadre de sa propagande communiste. Selon la loi actuelle, il est impossible d’empêcher les habitants du pays du Matin clair de visionner ces images sur la plateforme américaine, alors que les autorités sud-coréennes bloquent actuellement l’accès aux médias nord-coréens.