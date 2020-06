COVID-19 : 35 nouveaux cas confirmés et de nouvelles directives sanitaires

Photo : YONHAP News

Un total de 35 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés, aujourd'hui à 0h, en Corée du Sud. 31 sont dans la région métropolitaine de Séoul. Le nombre total des contaminés depuis le début de l’épidémie atteint 11 503, dont 271 décès.Parmi ces nouvelles contaminations, 30 sont des infections locales et 5 importées. Depuis le pic de 79 malades supplémentaires jeudi dernier, le chiffre quotidien de nouveaux patients étaient en baisse jusqu’à hier. Les autorités sanitaires restent par conséquent vigilantes suite aux contaminations de masse dans un grand centre logistique, des instituts privés de soutien scolaire et des églises situés dans la capitale, la province de Gyeonggi qui l’entoure, et Incheon.Face à une éventuelle nouvelle vague, le gouvernement a recommandé la fermeture volontaire, à partir de demain, des établissements à haut risque, comme les bars, les karaokés et les centres de remise en forme. En cas d'ouverture, ces établissements sont obligés de respecter de manière stricte des règles sanitaires et d'adopter un registre d'entrée électronique basé sur un code QR.Pour contenir la propagation de la pandémie sur les plages, qui commencent à rouvrir aujourd'hui, de nouvelles directives sanitaires ont été envoyées à 267 stations balnéaires du pays. Parmi celles-ci, une distance de deux mètres en chaque parasol et le port du masque hors baignade sont obligatoires.Afin de maintenir la distanciation sociale dans la vie quotidienne dans ces lieux de loisirs, il est recommandé de se rendre sur les plages de petite et moyenne tailles, et d’éviter d’y aller en groupe.