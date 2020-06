Un 3e budget supplémentaire sera proposé avec un montant record

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, ont débattus sur les directions de la politique économique à suivre au deuxième semestre et le projet de troisième additif budgétaire, principalement destiné à soutenir les petits commerçants. Lors de ces premières consultations depuis le début, aujourd'hui, de la 21e législature, ils ont également partagé la nécessité d’adopter ce dernier le plus rapidement possible à l’Assemblée nationale, pour lutter efficacement contre la crise économique provoquée par le COVID-19.Le montant de cette nouvelle enveloppe sera plus important que celui des deux précédentes, dont la valeur unitaire a dépassé les 10 000 milliards de wons, autrement dit plus de 7,3 milliards d’euros.De plus, l’exécutif va soutenir la création d’un fonds de stabilisation des titres de créance de 30 700 milliards de wons, l’équivalent de 22,4 milliards d’euros, afin de permettre aux entreprises d’assurer la fluidité de leurs transactions.Enfin, environ 550 000 emplois d’urgence seront créés dans les domaines du sans contact et du numérique, et la subvention pour le maintien de l’emploi sera élargie à 580 000 salariés.Une fois validé en conseil des ministres ce mercredi, cette troisième rallonge budgétaire sera soumise jeudi au Parlement.