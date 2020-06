Les 10 plus grands pays exportateurs accusent une baisse de leurs exportations en mars

Photo : YONHAP News

Les ventes à l’étranger des dix plus gros exportateurs du monde ont toutes diminué en mars, le mois où la pandémie du COVID-19 a été déclarée.Selon les chiffres publiés par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), le montant des exportations de la Chine, première nation exportatrice, a atteint en mars 185,146 milliards de dollars, soit une baisse de 6,6 % en glissement annuel. Les Etats-Unis, qui se placent juste derrière l’empire du Milieu, ont régressé de 9,3 % avec 134,353 milliards de dollars.Les exportations de la Corée du Sud, sixième du classement, sont estimées en mars dernier à 46,353 milliards de dollars, en léger recul de 1,4 %, soit la baisse la moins importante dans le top 10.Les pays qui ont accusé la plus forte diminution sont la France et l’Italie, avec une chute respective de 17,9 % et de 15,3 %. Rappelons que les États européens ont connu une rapide augmentation du nombre d’infections et de morts liés à l’épidémie du nouveau coronavirus.Selon l’OMC, les Etats-Unis et l’Europe, qui ont renforcé par la suite les mesures de confinement, afficheront un recul encore plus important en avril.