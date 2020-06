COVID-19 : la vigilance est toujours de mise en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Suite à l'émergence de nouveaux clusters de contamination dans la région métropolitaine de Séoul, des mesures sanitaires plus renforcées sont appliquées dans cette zone abritant la moitié de la population du pays.Le week-end dernier, durant lequel le thermomètre est monté jusqu'à 28°C, les grandes surfaces étaient bondées de clients, tous couverts d’un masque de protection sanitaire. Du côté de l'Eglise évangélique de Yeouido, qui a pour habitude d’accueillir 100 000 fidèles tous les dimanches, hier, seul un cinquième des adeptes se sont rassemblés. L'établissement religieux a dû renoncer au dernier moment à mener sa campagne de « retour à l'église physique ».Par ailleurs, le COVID-19 ne cesse de stimuler la créativité de l'humanité. En effet, le premier groupe du pays, Samsung, a organisé samedi et dimanche derniers son examen de recrutement en ligne. C'est la première fois que ce genre de test d'embauche est réalisé. Durant l'examen, tous les candidats ont été surveillés à distance par des superviseurs, qui vérifiaient en temps réel le visage, les mains, l'écran de l'ordinateur et la souris.