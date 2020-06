Photo : YONHAP News

La Corée du Nord rouvrira, au début de ce mois, ses écoles primaires, ses collèges et ses lycées ainsi que ses crèches et ses écoles maternelles, avec environ deux mois de retard, à cause du nouveau coronavirus. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui la KCTV, sans pourtant préciser la date exacte de la reprise.Effectivement, seuls les étudiants des universités et les lycéens en terminale ont fait normalement leur rentrée scolaire le 20 avril.La télévision centrale nord-coréenne a également souligné la mise en place de différents préparatifs sanitaires pour les établissements, en parallèle des campagnes de sensibilisation, tels que des thermomètres ou des gels hydroalcooliques.