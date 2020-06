Photo : YONHAP News

Après une légère couverture nuageuse sur tout le pays ce matin, le soleil prédomine le ciel sud-coréen dans l’après-midi.Le mercure atteint un niveau estival. Les maximales atteignent 23°C sur l’île de Jeju, 25°C à Séoul et à Busan, 28°C à Daejeon, et enfin 30°C à Daegu.Malheureusement, cela ne durera pas puisque Météo-Corée prévoit des nuages demain matin et de la pluie dans l’après-midi sur une grosse moitié ouest. Les températures redescendront : 22°C attendus dans la capitale et 24°C dans le sud.