Pentagone : l’entrée des matériels du THAAD vise à mieux se défendre contre les menaces extérieures

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a expliqué que l’entrée des équipements supplémentaires du bouclier antimissile américain (THAAD) dans la base de GI’s située à Seongju avait pour objectif d’améliorer la capacité à faire face à toute sorte de menace envers Washington et ses alliés. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Radio Free Asia.D’après le porte-parole du Pentagone, Dave Eastburn, les Etats-Unis souhaitent se tenir prêts, aux côtés de ses alliés, à répondre à toute offensive étrangère. Il n’a cependant pas précisé le type de matériels dernièrement transportés dans le camp en question.Toujours selon la radio américaine, Tom Karako, directeur du projet de défense antimissile du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), a décrit cette opération comme une affaire qui aurait dû être accomplie depuis longtemps. Il a également affirmé que chacun sait que l’intégration du Patriot et du système THAAD améliore manifestement la capacité de défense contre des missiles.Sans pour autant préciser que le transport des équipements a été effectué dans cette optique, Karako a souligné que cette nécessité prenait de l’ampleur dans le contexte de la menace croissante de Pyongyang.