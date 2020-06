Construction navale : le « big 3 » sud-coréen signe un accord avec le Qatar

Photo : YONHAP News

Les trois géants sud-coréens de la construction navale, à savoir Hyundai, Samsung et Daewoo, ont conclu un accord avec le Qatar, premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL).Sa production de GNL, qui s'élève actuellement à 77 millions de tonnes par an, devrait atteindre 126 millions de tonnes en 2027. Dans cette optique, le pays du Moyen-Orient élargit ses infrastructures. Il envisage dans le même temps de faire construire une centaine de méthaniers pour ses exportations.Le pacte entre le royaume et les entreprises sud-coréennes a donc été signé en prélude à un contrat de commande officielle de ces navires servant à transporter du GNL. Celui-ci est de l’ordre de 23 000 milliards de wons, près de 17 milliards d’euros.Dans un communiqué publié hier, à l’issue de la signature de l’accord, le patron de la compagnie pétrolière publique Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kaabi, a affirmé que la Corée du Sud était un important partenaire stratégique en matière d’énergie. Il souhaite également que la coopération économique entre les deux États continue, dans le futur, à s’élargir encore davantage.