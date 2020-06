Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la consommation (IPC) est reparti à la baisse pour la première fois en huit mois.D’après les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’IPC s’est établi à 104,71 en mai, soit une baisse de 0,3 % en glissement annuel. Un niveau qui n’a jamais été aussi faible depuis septembre 2019.Principales explications à cela : la chute des cours du pétrole sur le marché international et la pandémie du COVID-19.Dans le détail, les prix des produits agricoles, halieutiques et d’élevage ont progressé de 3,1 %. En revanche, ceux des produits industriels et pétroliers ont régressé de 2 % et de 18,7 % respectivement.